Foksucces in Emmen: opnieuw ernstig bedreigd aapje geboren (Foto: Wildlands Emmen)

Nieuw succes voor het fokprogramma van avonturenpark Wildlands in Emmen: voor de tweede keer in een paar maanden tijd is er een bruinkopslingeraapje geboren.

De bruinkopslingeraap is een ernstig bedreigde soort. De apen in Emmen maken deel uit van een internationaal fokprogramma, waar Wildlands de coördinator van is. Ruim drie maanden geleden werd, voor de ogen van veel bezoekers van het park, het eerste bruinkopslingeraapje geboren. Het tweede aapje koos voor meer rust: hij is donderdagnacht geboren. De moeder van het aapje is nog wat onwennig: het is haar eerste kind, maar beiden maken het goed. Lees ook: - Kraamnieuws in Wildlands: bedreigd dier geboren