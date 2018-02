Deel dit artikel:











'We zijn echt toe aan een paar goede schaatsdagen' Bestuursleden bij de ijsbaan (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord) Oude tijden (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

De temperaturen gaan volgende week naar beneden en de kans op ijspret is zeker aanwezig. Het kan de ijsclub in Usquert niet snel genoeg komen. Als mensen al jaren niet kunnen schaatsen, zeggen ze het lidmaatschap van de ijsclub toch sneller op zo is de ervaring.

'En we hebben zo onze vaste onkosten, bijvoorbeeld voor de huur van de baan', zegt voorzitter Jacob Weessies. 'De vereniging is dus echt toe een een paar goede schaatsdagen.' Paar jaar geleden voor het laatst Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden dat de ijsbaan open was, al konden toen alleen de kinderen één middagje schaatsen. Weessies: 'Het ijs was toen gewoon te dun en kon het met alleen kinderen net houden. Dat is natuurlijk ook erg sneu geweest voor de volwassenen.' Het staat in schril contrast met de historie van de ijsclub die al sinds 1879 bestaat en vele schaatswinters mee heeft gemaakt. Ze zijn er klaar voor De vorst komt er dus aan en aan de voorbereidingen kan het in elk geval niet liggen. Het water zit al sinds 1 december op de baan en is inmiddels afgekoeld. "We zijn er klaar voor', zegt Weessies. 'De baan zat deze winter één keer dicht, maar toen zette het niet door. Laat het nu maar min 15 worden!' Lees ook: - Ook Harma zegt het: volgende week kans op scheuvelen