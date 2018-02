Gaswinning Loppersum per direct stilgelegd

De NAM heeft per direct de vijf boorlocaties rond Loppersum gesloten. Dat heeft het gaswinningsbedrijf vrijdagochtend bekendgemaakt.

Daarmee geeft de NAM gehoor aan de opdracht van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij volgt op zijn beurt het advies op van het Staatstoezicht op de Mijnen om de putten te sluiten. Volgens het SodM kan alleen zo het risico op aardbevingen zo veel mogelijk worden verkleind.

Het is nog niet bekend of de putten rond Loppersum nu voorgoed zijn gesloten. Daarnaast is het nog onduidelijk of de NAM nu meer gas gaat winnen uit andere locaties.

Om welke putten gaat het?

Het zogenoemde 'Loppersum-cluster' gaat om Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens.

