'Geen aanpassing nodig aan cv-ketel thuis na dichtdraaien gaskraan'

Het dichtdraaien van de gaskraan heeft geen gevolgen voor de cv-ketels of andere installaties. Leveringen van Nederlandse gas aan huishoudens zijn volgens Gasunie voorlopig gegarandeerd.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil zo 'snel mogelijk' de gaswinning in Groningen verlagen. Mogelijk worden tekorten in de toekomst aangevuld met buitenlands gas, waar de doorsnee huis-, tuin-en keukenketel niet geschikt voor is. Maar huishoudens hoeven daar dus niet voor te vrezen.

Wie eerst?

Qua leveringen zullen eerst de export en de industrie eraan moeten geloven. Ook ligt er nog een mogelijkheid op tafel om via een te bouwen installatie buitenlands gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt. Met de bouw van een stikstofinstallatie is een bedrag van zeker vijfhonderd miljoen euro gemoeid. De vraag is of Wiebes dat te duur vindt of niet.

Lees ook:

- Gaswinning Loppersum per direct stilgelegd

- Een dag vol gasnieuws, wat is er precies gebeurd?

- Alles over de gaswinning en de aardbevingen