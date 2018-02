Musselker starterswoningen lijken er nu écht te komen

Het bestuur van Plaatselijk Belang Mussel heeft haar werk gedaan: het bouwbedrijf Enduro Woningen is bereid gevonden de starterswoningen aan de Lindelaan te bouwen.

Voorzitter Ruud Wijnschenk van de dorpsorganisatie is tevreden. De krimp in Mussel is minder groot dan gedacht, zegt hij, de jongeren willen er wel blijven woningen.

'Daarom zijn we zo blij met de kans om ruim zes starterswoningen te bouwen. Er is belangstelling, en wij verwijzen jongeren die deze woningen willen kopen door naar de bouwer. Dan moeten ze eruit komen met elkaar.'

Kosten

De prijs voor de Musselker starterswoning valt nog niet mee: zo'n 150.000 euro per stuk. 'Maar dat heeft te maken met de hoge prijs voor bouwmaterialen. Bovendien zullen we woningen aan de nieuwe energie-eisen van deze tijd voldoen.'

Wijnschenk verwacht dat na de bouwvakvakantie de schop in de grond kan.

