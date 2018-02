Vliegtuig gaat donderdagavond door geluidsbarrière en lost twee raadsels op

Verschillende Groningers hebben donderdagavond rond 21:30 uur een knal gehoord in de omgeving van Veendam. Het blijkt het begin van een bijzonder verhaal te zijn.

De knal is namelijk niet veroorzaakt door een aardbeving, maar door een F16 die door de geluidsbarrière ging boven de Noordzee. Dat gebeurde zestig kilometer uit de kust en op tien kilometer hoogte.

Het onderzoek naar dit incident legt alleen ook een onverwacht verband met een breed gevoelde trilling op 10 januari van dit jaar.

Wat gebeurde er donderdagavond?

Verschillende mensen tippen de redactie van RTV Noord met melding van een aardbeving of een dreun. De meldingen komen onder andere uit Veendam en Oldambt.

Het KNMI geeft aan dat er geen aardbeving is gevoeld. Zou het dan gaan om een vliegtuig?

Inversielaag zorgt voor dreun bij Veendam

De bevestiging komt vrijdag vanuit Leeuwarden: een vliegtuig is boven de Noordzee, ter hoogte van Friesland, door de geluidsbarrière gegaan.

Door bijzondere weersomstandigheden en een zogenaamde inversielaag (wikipedia) wordt de knal gehoord in de omgeving van Veendam.

Wat heeft dit te maken met de trillingen van 10 januari?

Het onderzoek naar de dreun van donderdagavond legt bloot dat zich op 10 januari van dit jaar exact hetzelfde heeft afgespeeld.

Er was dus geen sprake van een aardbeving of van Duitse straaljagers die langs de grens vlogen, maar ook toen vloog er een vliegtuig boven de Noordzee door de geluidsbarrière en waren de bijzondere weersomstandigheden hetzelfde.

Luchtmacht: Bijzonder, maar het mag gewoon

Jayme Tol, woordvoerder van de vliegbasis in Leeuwarden, laat weten dat ook de luchtmacht verbaasd is over de onverwachte uitslag, maar dat er in beide gevallen geen regels zijn overtreden.

'Onze vliegtuigen mogen in dat gebied gewoon vliegen en door de geluidsbarrière gaan. We maken wel vaker mee dat geluid een bijzondere weg aflegt. Zo horen mensen in Drachten ook wel eens bommen die we op Vlieland laten afgaan.'

