'Er wordt in Noordlaren gescheuveld volgende week' (update)

Noordlaren is weer in de ban van de eerste marathon op natuurijs. Wat voorspelt de glazen bol van voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug? 'We hebben twee of drie dagen vorst nodig. Als het maandag- en dinsdagnacht -6 wordt, dan kan het woensdag.'

Donderdagavond stond een etentje van de ijsvereniging gepland. 'Daar hebben we meteen maar een spoedvergadering van gemaakt. Heerlijk eten en vergaderen, wat wil je nog meer?', zegt Veldman.

Zondagnacht 'water rijden'

Na het weekend daalt het kwik in de nachten onder nul en overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. 'Als het goed is, kunnen we zondagnacht gaan rijden met water. De situatie overdag is belangrijk. Als het boven nul is en de zon schijnt op de baan, dan is het ijs zo vort.'

'Ik hoop op -7'

Veldman houdt contact met Piet Paulusma over de weersverwachtingen en volgt de prognose van Harma Boer ook op de voet. 'De ervaring is vaak zo: Ze beginnen met -7, ze eindigen met -4. Ik hoop dat het -7 wordt. We gaan ervan uit dat het doorzet. Tenminste, als ik Harma mag geloven.'

Grote schoonmaak

Zaterdagochtend worden de baan en de kantine schoongemaakt. Halverwege de week wordt volgens Veldman hoe dan ook geschaatst. 'Of het door de marathonrrijders is of de dorpelingen: er wordt gereden. Even weer een weekje vorst zodat we tot en met het weekend kunnen schaatsen.'

Lees ook:

- 'We zijn echt toe aan een paar goede schaatsdagen'

- IJsbaan Nieuw-Buinen geen concurrent meer voor Noordlaren