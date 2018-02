Rovende ijzerhandelaar hoort zes maanden cel tegen zich eisen

'De zaak stinkt', stelde de officier van justitie. Maar vaak kon niet worden hard gemaakt of een 37-jarige man uit het Gelderse Warnsveld samen met zijn 67-jarige schoonvader uit Didam betrokken waren geweest bij vijf brutale inbraken in Groningen in Drenthe.

Tegen de 37-jarige man eiste de officier van justitie zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De strafzaak tegen de 67-jarige verdachte is uitgesteld.

De twee worden verdacht van inbraken op vijf adressen in Vriescheloo, Finsterwolde, Uffelte, Oldeholtpade en Dwingeloo. In alle gevallen was er geen sprake van braakschade, maar maakten de dieven maakten gebruik van valse sleutels. Het scenario was iedere keer hetzelfde: de bewoners verlieten hun huizen en ontdekten bij terugkeer dat er geld was weggenomen.

Altijd in de buurt

De verdachte was overigens niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. Wat in ieder geval opviel was dat de beide mannen ten tijde van de inbraken bijna altijd in de buurt waren. Dat bleek uit de autohistorie en uit informatie op de in beslag genomen telefoons.

De officier van justitie concludeerde dat de bewijslast in drie van de vijf gevallen te mager was. Beide verdachten handelden in oud ijzer en reden in die hoedanigheid met grote regelmaat door Noordoost-Nederland. 'Ze klopten bij veel boerderijen aan voor handel, dus hun aanwezigheid was in dat opzicht niet opmerkelijk te noemen.'

De getuigenverklaringen waren ook lang niet altijd concreet. Voor de zaken in Vriescheloo, Dwingeloo en Oldeholtpade eiste de officier dan ook vrijspraak. De diefstallen in Uffelte en Finsterwolde achtte ze wel bewezen. In dat laatste geval had de 37-jarige verdachte zelfs een bekennende verklaring afgelegd. Over de andere zaken lieten de twee tegenover de politie niet veel los.

Schadevergoeding

De officier vond ook dat de eis tot schadevergoeding, ruim 600 euro, in de zaak Finsterwolde moest worden toegewezen. De overige claims konden wat haar betreft worden afgewezen.