Dit weekend in Groningen: trouwen, verzamelen en lederhosen

De Love and Marriage Beurs, de Grote Hobby- en Verzamelbeurs of een avondje hossen op het Leekster Lawinefest: het kan dit weekend allemaal in onze provincie.

1) Alles voor een perfecte trouwdag

Bruidsbeurs Love and Marriage bestaat al 25 jaar en dit weekend is in MartiniPlaza in Stad een nieuwe editie. Zowel zaterdag als zondag kan je er terecht om inspiratie op te doen voor de mooiste dag van je leven. De nieuwste trends op het gebied van trouwjurken en -pakken, bruidsboeketten, trouwringen en bruidsjurken: je ziet het er allemaal. 'Eigenlijk net zoals je dat op je eigen trouwdag ook wilt', volgens de organisatie.

De deuren van de beurs zijn beide dagen tussen 10:00 en 17:00 uur geopend, een kaartje kost 16 euro.

2) Verzamelen maar!

Winkelwagenmuntjes, kaarsen, peper- en zoutstelletjes, modelbouwboten, ansichtkaarten en modelbouwtreinen: allemaal verzamelingen die je zaterdag kunt bekijken op de Grote Hobby- en Verzamelbeurs in Onstwedde.

Hobbyisten presenteren daar hun collecties aan wie er maar belangstelling voor heeft. In totaal staat er 95 meter aan stands opgesteld in d'Ekkelkaamp in het dorp en de toegang is gratis.

Ook de modelbouwcollectie van Harm Lutjeboer uit Onstwedde is te zien tijdens de Hobby- en Verzamelbeurs (Beeld: Hendrik Wolfs)



3) Als de dag van toen

Zondag opent het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal het filmarchief voor een middagje oude beelden bekijken over winkels in Stadskanaal en Musselkanaal. Om 14:30 uur gaat de vertoning van start. Voor drie euro kan je je onderdompelen in het Knoalster verleden.

Rond 1900 trokken veel kooplui met een kar of op de fiets van dorp naar dorp en ook die beelden zijn te zien in het Streekhistorisch Centrum.

De etalage van Radio Boelman Stadskanaal in 1961 (Beeld: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal)



4) Streekmarkt op het boerenerf

Op het erf van boerderij Oosterheerdt op landgoed Nienoord wordt zaterdagmiddag de eerste streekmarkt van het jaar gehouden. Vanaf 10:00 uur is het publiek welkom, de toegang is gratis.

In de stal van de boerderij kan je toekijken hoe schapen geschoren worden en bovendien zien hoe van de wol draden gesponnen worden. Je kan er ook terecht voor eigengemaakte jam, middelen tegen hooikoorts, verse snert, geitenkaas en geitenkwark.

Er wordt ook gezorgd voor een muzikale noot. Vanaf 13:00 uur speelt Jan Willem Pieter Slotema bekende liedjes op zijn accordeon.

5) Leekster Lawinefest

Wegens succes geprolongeerd: het Leekster Lawinefest. Een après-skifeest tussen de lederhosen en Tiroler jurken. 'Ongeacht het weer gaat het sneeuwalarm aan.'

Hoofdattractie is John de Bever, de zingende oud-voetballer. Bekend van de kraker 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. Vanuit carnavalsprovincie Brabant komen Dansado & De Feestneger naar Leek, net als een keur aan andere artiesten. Het feest barst zaterdagavond om 20:30 uur los, in Sportcentrum Leek. Kaarten kosten 12,50 euro.