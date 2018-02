Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Bewondering voor Wiebes, voor zijn moed om Groningen te omarmen' Niek Heidanus (Foto: RTV Noord)

Advocaat Niek Heidanus is tafelheer in Noord Vandaag en blikt nog even terug op de week vol gasnieuws. 'Ik heb bewondering voor Wiebes, voor zijn moed om Groningen te omarmen.'

Minister Eric Wiebes kwam deze week naar Groningen om het nieuwe schadeprotocol te presenteren. En hij zegde toe het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen op te volgen, waarin staat dat de gaskraan fors dichtgedraaid moet worden. Verder in Noord Vandaag: - De noordelijke overheden scharen zich achter de plannen om de Formule 1 naar Assen te halen. De Groningse wethouder Joost van Keulen wrijft zich alvast in de handen, bij de gedachte aan de hordes fans die op het evenement af gaan komen. 'Met de TT zit de stad ook vol.' (3:20) - Geen tuintjes schoffelen of de straat schoonvegen, maar achter de computer legaal hacken. Dat is de straf die jonge cybercriminelen boven het hoofd hangt. Van kleine crimineel tot een nieuwe baan, het kan. (6:34) - Het ziet ernaar uit dat februari toch nog winter brengt. En zeer waarschijnlijk kunnen de schaatsen uit het vet, zegt weervrouw Harma Boer. 'Ik denk dat het donderdag of vrijdag moet lukken.' (9:55) - De Rijksuniversiteit Groningen had de jaarlijkse open dag. Dat trok niet alleen aankomende studenten, maar ook hun ouders. 'Het komt altijd goed', zegt een vader tegen ouders die moeite hebben met loslaten van hun kroost. (14:58) - Ter Apel is klaar voor het carnaval, de kledingverhuur ook. Wat zijn de trends voor dit jaar? 'Voor de dames strak, sexy en kort. Voor de mannen een beetje stoer en cowboy.' (17:07) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist