Luchtmacht: Duitsers waren de meest logische oorzaak

Waarom ontkende de Luchtmacht op 10 januari stellig de oorzaak te zijn van de trillingen in Oost-Groningen?

Die vraag komt naar boven nu blijkt dat niet twee Duitse vliegtuigen, zoals toen door de luchtmacht zelf werd gezegd, maar een Nederlandse F16 de oorzaak blijkt te zijn.

Hoe zat het ook alweer?

Op 10 januari werden in Oost-Groningen twee trillingen gevoeld. Dat leidde tot commotie, aangezien het vlak na de beving in Zeerijp gebeurde. Het KNMI kon toen echter geen beving registreren.

De luchtmacht ontkende in een tweet tot tweemaal toe stellig dat zij verantwoordelijk was voor de trillingen:



Een dag later bracht Vliegbasis Leeuwarden naar buiten dat twee Duitse Eurofighters onbewust door de geluidsbarrière waren gegaan en daarmee twee knallen veroorzaakten.

Deze vrijdag werd bekend dat toch een Nederlandse F16 de oorzaak blijkt te zijn.

Waarom kregen de Duitsers de schuld?

Volgens Jayme Tol van de vliegbasis in Leeuwarden kwamen de experts er ook pas vrijdag achter dat de trillingen van 10 januari van een Nederlands vliegtuig kwamen.

'We hebben toen wel gekeken naar de vluchtrecorder, maar daaruit bleek niet dat we door de geluidsbarrière waren gegaan. De piloot dacht hetzelfde en het was laat, dus we lieten het daarbij', aldus Tol.

Duitsers gingen wel door de geluidsbarrière

Toen de vliegbasis bij de Duitse buren informeerde bleek dat rond hetzelfde tijdstip twee vliegtuigen op 80 kilometer van de grens door de geluidsbarrière waren gegaan.

Met een snelheid van zo'n 1500 km/uur kan dat ook in Nederland voor trillingen zorgen en de experts dachten de oorzaak gevonden te hebben.

Oplettende medewerker ziet het verband

Vrijdag werd er na de dreun in Veendam gekeken naar de data en een oplettende medewerker zag dezelfde omstandigheden als op 10 januari. Hij legde het verband en zorgde voor een wending in het verhaal.

Woordvoerder Tol legt uit: 'In januari hebben we de radardata niet bekeken, omdat we dachten dat het niet nodig was. Maar vrijdag bleek toch dat we net door de geluidsbarrière heen zijn gegaan.'

Twee dreunen op 10 januari nog steeds een raadsel

De oorzaak van de trillingen op 10 januari is dus gevonden, maar ook de luchtmacht zit nog met een vraagteken. Er was namelijk één F16 in de lucht, maar er werden twee dreunen gevoeld.

'Daar hebben we nog niet direct een verklaring voor', zegt Tol. 'We vermoeden toch dat het met de bijzondere weersomstandigheden te maken heeft gehad.'

Lees ook:

- Vliegtuig gaat door geluidsbarrière en blijkt oplossing voor twee raadsels

- Defensie: knallen werden veroorzaakt door Duitse straaljagers

- Groningen voelt 'aardbeving', maar het was er geen