Teleurstelling en blijdschap om vernietiging faillissement vv Kiel-Windeweer

Teleurstelling en blijdschap nadat het gerechtshof donderdag het faillissement van voetbalvereniging Kiel-Windeweer heeft vernietigd.

De voetbalclub juicht, de gemeente is vooral teleurgesteld.

Wethouder: 'Er zijn alleen maar verliezers'

'Ik ben eigenlijk teleurgesteld over de hele procedure', zegt wethouder Erik Drenth (CDA).

'Over deze uitspraak, maar ook dat we het destijds hebben moeten aanvragen. Er zijn alleen maar verliezers in deze procedure.'

Partijen nog lijnrecht tegenover elkaar

Drenth baalt ook van de aanhoudende onenigheid tussen stichting 't Woldhuus en de gemeente aan de ene kant en de voetbalvereniging aan de andere kant. Die liggen met elkaar in de clinch om het dorpshuis. De partijen kunnen het niet eens worden over de huur van de velden en het recht van opstal.

'Ze staan lijnrecht tegenover elkaar', stelt Drenth. 'De voetbalvereniging betaalt het dorpshuis niet en dat blijft voortduren.'

Het conflict is met de uitspraak niet opgelost, realiseert Drenth zich. 'Dat gaat nog wel een tijdje duren. Maar ik weet op dit moment niet wat ik eraan zou moeten doen.'

Voetbalclub: 'Spel van gemeente is mislukt'

Volgens Vincent Sturkenboom, de jurist van de voetbalvereniging, ligt het allemaal net wat anders. Hij vindt het de schuld van de gemeente dat het verschil van mening nog altijd bestaat.

'De gemeente heeft bewust, samen met de stichting, een spel proberen te spelen. Door de uitspraak van gisteren is dat mislukt.'

'Willen wel tot oplossing komen'

De jurist zegt de wethouder een mail te hebben gestuurd met de wens om tot een oplossing te komen.

'Maar dat heeft de gemeente tot nu toe afgehouden. Ik hoop dat daar de oplossing ligt. Maar als dat niet zo is moeten we, voor onze rechten, nu eenmaal doorprocederen.'

