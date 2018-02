Deel dit artikel:











Gasunie: 'Bouw stikstoffabriek Zuidbroek mogelijk weer optie' De stikstofbuffer in Zuidbroek (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De Gasunie in Groningen zegt dat het plan voor de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek weer in beeld kan komen. Dat is het gevolg van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat adviseert voortaan maximaal 12 miljard kubieke meter aardgas per jaar uit het Groningenveld te winnen.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Import Om in dat geval toch aan de vraag te kunnen voldoen moet er meer gas geïmporteerd worden uit Rusland en Noorwegen. Dat is hoogcalorisch gas, dat door bijmenging van stikstof geschikt gemaakt kan worden voor de Nederlandse markt. 500 miljoen euro Om voldoende gas te kunnen importeren zou de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek fors moeten worden uitgebreid. Op die manier zou vijf tot zeven miljard kuub hoogcalorisch gas omgezet kunnen worden naar laagcalorisch gas, waarop in Nederland gestookt wordt. Het gaat om een investering van ongeveer 500 miljoen euro. IJskast Het plan voor de stikstoffabriek werd in 2016 in de ijskast gezet toen het SodM een veilig winningsniveau adviseerde van 24 miljard kubieke meter gas. Met die hoeveelheid zou de stikstoffabriek niet nodig zijn. Door het nieuwe advies van de SodM is die situatie nu grondig gewijzigd. Wiebes Het is nu aan minister Wiebes om te besluiten of de nieuwe fabriek in Zuidbroek moet worden gebouwd. In december stelde hij een besluit daarover met enkele maanden uit. Dit tot teleurstelling van de provincie Groningen: 'Wij willen een afbouwplan voor de gaswinning en daar hoort wat ons betreft een stikstoffabriek bij', zei gedeputeerde Eelco Eikenaar destijds. Een eventuele nieuwe fabriek zou op z'n vroegst in 2022 in gebruik kunnen worden genomen. Lees ook: - Gedeputeerde: 'Grootverbruikers van gas moeten niet klagen over maatregelen'

- Provincie niet blij met nieuw uitstel stikstoffabriek

- PvdA: 'Minister Wiebes moet haast maken met bouw stikstoffabriek'

- Bouw stikstoffabriek Zuidbroek op losse schroeven