Het gaat goed met de otters in de Onlanden

Het gaat goed met de otter in de Onlanden. Vorig jaar zaten er in het gebied zeker acht tot tien volwassen otters.

Het succes heeft overigens wel een keerzijde: nooit eerder werden zoveel otters doodgereden.

Dat meldt de Stichting Natuurbelang De Onlanden bij RTV Drenthe.

Groot mannetje met enkele vrouwtjes

Onderzoek naar otters is moeilijk. Ze laten zich bijna niet zien en ze bewegen zich over grote afstanden. Van een aantal dieren kon toch de identiteit worden vastgesteld aan de hand van het DNA in spraints, de poep van de otter.

Uit die spraints bleek dat in het centrale deel van De Onlanden een groot mannetje woont met enkele vrouwtjes. Eind vorig jaar dook in de buurt van het Elsburger Onland ook een groot mannetje op. Maar het is niet duidelijk of dit hetzelfde mannetje is of een andere.



Veel jonge otters geboren

Aan de hand van het DNA werden wel drie nieuwe dieren gevonden. Van één is in de winter van 2014/2015 ook DNA gevonden in het Fochteloërveen. Ook op grond van het DNA kon worden vastgesteld dat één van de vrouwtjesotters al vier jaar lang in De Onlanden verblijft.

Ook voor jonge otters was het een goed jaar: er werden zeker acht , maar misschien wel twaalf tot veertien otters in het gebied geboren.



Otters zwermen ver uit

Otters kunnen zich over grote afstanden verplaatsen. Dat bleek ook het afgelopen jaar, toen otters werden gezien tot in Assen toe.

Langs het Taarlosche Diep werd een otter met jong gezien. En ook bij het Lieversche Diep werd een familie otters gezien.



Verdronken in een fuik

Maar er werden ook veel otters doodgereden in het verkeer. Zeker acht dieren zijn doodgereden. Opvallend was ook dat er twee jonge otters verdronken zijn in vallen voor muskusratten.

Die vallen waren voorzien van een speciale otterring, die zou moeten voorkomen dat otters in zo'n val terecht kunnen komen. Het Waterschap Hunze en Aa's onderzoekt nu of die otterringen aangepast moeten worden.