Wat een plaatje: twee vossen chillen in een duiker (Foto: Andre Eijkenaar)

Denk je even veilig met z'n tweeën te kunnen chillen in een drooggevallen duiker, word je op de foto gezet door een voorbijganger. Het overkwam deze vossen ergens in Oost-Groningen.

Het levert een prachtige plaat op van twee, normaal gesproken, schuwe beestjes. Vossen zijn nu erg actief De fotograaf is André Eijkenaar. Hij speurt in deze tijd altijd naar vossenburchten. 'De vossen zijn in deze tijd van het jaar altijd erg actief met het bouwen van burchten en met paren. Ik kijk altijd even in deze duiker in een wandelgebied en deze keer was het raak.' Gelukkig zitten ze er nog Eijkenaar loopt gelijk naar huis om zijn camera te halen. Die plaatst hij aan het begin van de duiker en hij heeft geluk, want de vossen zitten er nog. 'Ze begonnen iets te brommen, maar bleven wel zitten', vertelt de fotograaf. Waar is de foto genomen? Dat wil de fotograaf niet zeggen: 'Je hebt altijd jagers die dan op zoek gaan.'