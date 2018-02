Groninger Museum is even reisbureau en organiseert kunstreis

Het Groninger Museum houdt begin april een vijfdaagse kunstreis naar het Duitse Rijngebied, in de voetsporen van de Romantiek.

Het Rijngebied vormde een belangrijke inspiratie voor kunstenaars als Caspar David Friedrich en B.C. Koekkoek. De schilderijen van het duo staan centraal tijdens de reis.

Andreas Blühm

Groninger Museum-directeur Andreas Blühm begeleidt het reisgezelschap tijdens een bezoek aan het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, waar hij voordat hij naar Groningen kwam de scepter zwaaide.

Er worden niet alleen musea bezocht, er staat ook een boottocht over de Rijn op het programma.

De Romantiek in het Noorden

De reis, georganiseerd in samenwerking met SRC Reizen, duurt van 5 tot en met 9 april. Het is speciaal voor liefhebbers van de tentoonstelling De Romantiek in het Noorden, die momenteel in het Groninger Museum te zien is.

Lees ook:

- Dit is de top 5 van Groningse toeristische attracties in 2017

- Expositie Romantiek in het Noorden is 'een lust voor het oog'