Rodenboog: 'Maak van de gaswinningslocaties zonneparken'

Als het aan burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum ligt, worden de gaswinningslocaties die niet meer in gebruik zijn omgezet naar zonneparken.

Die oproep doet hij in gesprek met RTV Noord.

Symbool van energietransitie

Nu de gaskraan in het cluster Loppersum is dichtgedraaid, neemt de burgervader een voorschot op de toekomstige invulling van winlocaties die overbodig worden.

'Ik ga er natuurlijk niet over, maar ik denk dat het een mooi symbool is van de energietransitie waarin we nu zitten. Er liggen al goede voorzieningen, daar kunnen prachtige zonneparken komen.'

'Het is een mooie week'

De oproep volgt na een 'mooie en bijzondere week' zoals Rodenboog het zelf omschrijft. Er is veel gebeurd in het aardbevingsdossier.

Toch zijn nog niet alle zorgen weggenomen. 'Goed dat het cluster in Loppersum dicht is, maar het gaat natuurlijk wel om het hele Groningse gasveld. Hoe gaat afgebouwd worden naar die twaalf miljard? Dat is ontzettend belangrijk.'

Nog vragen over cluster Eemskanaal

Rodenboog heeft nog wel vragen over het cluster boven het Eemskanaal.

'In de brief van de NAM aan het SodM staat dat dat cluster mogelijk zou kunnen sluiten, maar in het advies van het SodM kom ik dat nu niet tegen. Mijn verbazing is wel: waarom komt dat cluster niet in beeld, want het ligt dicht bij de stad.'

