5654 schademeldingen na aardbeving Zeerijp

Het Centrum Veilig Wonen heeft na de aardbeving bij Zeerijp 5654 meldingen van schade gekregen.

Op 15 januari stond de teller op iets meer dan 2900, een paar dagen daarvoor op 2000.

De aardbeving bij Zeerijp was op 8 januari en had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in onze provincie in vijf jaar.

Nieuw schadeprotocol

Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw schadeprotocol voor de afwikkeling van bevinggschade in een stroomversnelling. Afgelopen woensdag werd dat in Groningen gepresenteerd.

