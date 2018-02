Rutte: 'We hebben niet stiekem de gaswinning nog even verhoogd'

Minister-president Mark Rutte ontkent dat de gaswinning in onze provincie begin 2013 bewust is verhoogd. 'Er zijn fouten gemaakt, maar het idee van 'laat maar lopen', dat is niet waar.'

Dat zegt Rutte in het wekelijkse vraaggesprek met de NOS. Volgens de premier lag er begin 2013 een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen over de mate van gaswinning, maar ook voor aanvullend onderzoek.

'Henk Kamp heeft die onderzoeken laten doen. Toen die klaar waren, heeft hij onmiddelijk besloten de gaswinning te verlagen', zegt Rutte.

Van iets moois naar nachtmerrie

'Groningen begon in de jaren vijftig als iets moois, maar het eindigt in een totale nachtmerrie. In de allereerste plaats voor de mensen daar. We proberen dat bestuurlijk stap voor stap onder controle te krijgen.'

Fouten

'Zijn er dingen fout gegaan de afgelopen vijf jaar? Ja, en die hebben we toegegeven. Als je terugkijkt, is de winning in 2013 inderdaad omhoog gegaan. Dat had niet gemoeten. Maar we hebben niet stiekem eind 2012 besloten dat de winning nog even omhoog moest.'

Lees ook:

- 'Gasbesluit van Kamp was meedogenloos'

- Gaswinning Loppersum per direct stilgelegd

- Lees al het nieuws over de aardbevingen