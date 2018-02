Nieuwe grenspalen in Westerwolde: 'Het is ontstaan als een hobby'

Het is ontstaan als een hobby: schilderen. Eerst maakte Koert schilderijen, maar nu mag hij alle grenspalen voor de nieuwe gemeente Westerwolde maken. Da's nogal een klus: het zijn er meer dan dertig. En die moeten allemaal met precisie worden beschilderd.

'M'n baas heeft me gevraagd of ik dit wilde doen. Normaal zit ik in de groenvoorziening. Maar da's geen werk voor mij: hier kan ik tenminste mijn creativiteit in kwijt', zegt Koert erover.

Authentieke uitstraling

Volgens wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente is het niet nodig, maar wel mooi dat de grenspalen er komen. 'Lang niet alle gemeentes hebben ze inderdaad. Het ziet er mooi uit en het heeft een authentieke uitstraling', zegt hij erover.

De stenen komen langs alle invalswegen in de gemeente. Maar het duurt nog wel even voor het zover is: 'Het kan nog wel even duren', zegt Huizing. Er worden er twee per week gemaakt. Het is een hele klus, zeker omdat ze met de hand beschilderd worden. Maar de eerste is klaar, dus die wordt binnenkort ongetwijfeld geplaatst.

Hele eer

En dus is Koert de komende tijd nog wel onder de pannen. Bovendien heeft hij een klus waarvan iedereen binnenkort het resultaat kan zien. Toch is 'trots' een iets te groot woord voor hem. 'Je moet het ook wel kunnen natuurlijk. En het is wel een hele eer om het te mogen doen.'

Lees ook:

- Zo ziet het nieuwe logo van Westerwolde eruit