Eerste bevingsbestendige zorglocatie geopend: 'Iedereen was er wel aan toe'

Het eerste versterkte zorgcomplex in onze provincie is vrijdagmiddag geopend, na een ingrijpende verbouwing: de Fraamborg in Middelstum.

Een maand geleden verhuisden de bewoners al, nu is het gebouw dat onder De Zijlen valt ook officieel in gebruik genomen. Het gebouw waar ze voorheen zaten, voldeed niet meer en was niet bevingsbestendig.

'Nog te lang gebruik van gemaakt'

'Het oude pand was echt helemaal af', zegt locatiehoofd Siemen Berg van De Zijlen. 'We hebben er nog te lang gebruik van gemaakt. Een maand geleden konden we eindelijk verhuizen, iedereen was er ook wel aan toe.'

De bewoners prikten bij wijze van openingshandeling met een sleutel met scherpe punt een muur van balonnen door. 'Dit is het eerste pand waarvan de bewoners het gevoel hebben dat ze er veilig kunnen wonen', zegt Berg.

