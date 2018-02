The voice-avontuur is voorbij voor Ronald Klungel

Ronald Klungel tijdens zijn optreden van vorige week. (Foto: Uitzending The voice of Holland)

De laatste Groninger troef in The voice of Holland ligt eruit. Ronald Klungel verliet vrijdag in het zicht van de halve finale de talentenjacht.

Net als vorige week belandde hij in de zogenaamde danger zone, samen met vier andere kandidaten. Het publiek was daarna aan zet en stuurde onder andere Klungel naar huis.

Klungel zong in de tweede liveshow het nummer 'Wonderful World' van James Morrison. De stemmers thuis beoordeelden zijn optreden met een 6,90. De vier coaches gaven gemiddeld een cijfer 7,25.

'Lieve Klungel...'

Coach Anouk gaf Klungel vorige week een 5, deze keer een 6. 'Lieve Klungel', begon ze haar commentaar deze keer. 'Ik denk niet dat er een plekje is voor je in de halve finale. Je hebt een bloody mooie stem, maar ik mis iets.'

'Dit is The voice'

Klungels coach Ali B. snapte de kritiek van Anouk. 'Maar je had het programma X-factor, dit is The voice of Holland....the voice. Anders had 'ie wel meegedaan aan X-factor. Ik zoek ook nog iets, maar ik zou psycho zijn als ik niet zou toegeven aan mijn gevoel dat je een van de mooiste stemmen in de hele competitie hebt. Je krijgt van mij een 8.'

Alle Groningers exit

Klungel was de laatste Groningse kandidaat in The voice of Holland. Eerder sneuvelden Oes, Kira, Pieter van der Zweep, Kevin Fullinck en Robin Smit.

