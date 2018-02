FC Groningen komt nog goed weg met 2-0 nederlaag tegen Vitesse

FC Groningen heeft vrijdagavond een 2-0 nederlaag moeten incasseren tegen Vitesse. De eerste helft was erbarmelijk aan de kant van FC Groningen. Miazga en Mount profiteerden van het slappe spel van de gasten. Ludovit Reis viel na twintig minuten uit met een op het eerste oog zware blessure.

Doelpunt onterecht afgekeurd

Het had bij rust al 3-0 moeten staan want een zuiver doelpunt van Kashia, vlak voor rust bij een 2-0 tussenstand, werd onterecht afgekeurd. De aanvoerder van Vitesse schoot de bal na een corner achter de lijn tegen het dijbeen van Bacuna aan. De grensrechter oordeelde foutief dat de bal niet over de doellijn was gegaan.

Zielloos spel

Ondanks het zielloze spel had FC Groningen nog twee enorme kansen op de aansluitingstreffer. Eerst was het Tom van Weert die tien minuten voor rust bij een 2-0 achterstand de bal kreeg van Doan en vanaf acht meter van het doel net naast schoot.

Grote kans gemist

Invaller Lars Veldwijk kreeg een kwartier voor tijd een grote kans op een presenteerblaadje. Drost zette goed door, gaf de bal voor en Veldwijk miste jammerlijk. Het was niet verdiend geweest als FC Groningen terug was gekomen in de wedstrijd.

Los zand

Vooral in de eerste helft hing de ploeg als los zand aan elkaar. Passie en de wil om voor elkaar te werken en het randje op te zoeken ontbrak volledig. Vitesse werd geen strobreed in de weggelegd.

Weifelend optreden

Al in de zesde profiteerde Miazga van weifelend optreden van de Groninger defensie. De centrale verdediger van Vitesse kon de bal simpel achter doelman Sergio Padt koppen na een voorzet van Faye.

Zware blessure Reis

Tot overmaat van ramp viel Ludovit Reis na twintig minuten spelen uit met op het oog een zware blessure. Hij kwam verkeerd terecht na een duel met Mount en moest met een brancard van het veld gedragen worden.

Goal uitblinker Mount

Na een dikke dertig minuten spelen verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Uitblinker Mason Mount kon na een overstapje van Matavz de bal in alle rust aannemen en binnen schuiven. Op slag van rust ging een zuiver doelpunt van Kashia niet door.

Zwaar weer

In de tweede helft herstelde FC Groninen zich enigszins, maar het mocht niet baten. Ook omdat de weinige kansen niet met overtuiging gegrepen werden. Met de uitwedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande donderdag 8 februari in het vooruitzicht verkeren de Groningers in zwaar weer. De groen-witten blijven dertiende in de eredvisie met 22 punten uit 21 wedstrijden.

Lees ook:

- Van minuut tot minuut: Groningen incasseert 2-0 nederlaag tegen Vitesse

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs Vitesse?