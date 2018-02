De Stille Beving gekozen tot 'Beste Groninger non-fictiefilm'

De Stille Beving, waarin Annemarie Heite en haar gezin worden gevolgd, is verkozen tot beste Groninger film in de categorie non-fictie.

Piet Hein van der Hoek bracht het leven van de familie Heite in het aardbevingsgebied in beeld. 'Het gesol met de slachtoffers van de aardbevingen is een ziekmakende situatie en dat voel je als kijker', is het oordeel van de jury.

De overige winnaars zijn:

Beste fictiefilm: 'Memories wrapped in paper planes' van Antonia Rehnen.

Beste opdrachtfilm: 'Club Guy & Roni: the road from Happiness' van Lex Vesseur.

Beste videoclip: 'Chu Beats- Glass Creature' van Anton van der Linden.

