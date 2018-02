Faber: 'De bal ligt nu bij Veldwijk'

Trainer Ernest Faber was teleurgesteld na de 2-0 nederlaag van zijn ploeg tegen Vitesse en kritisch op de ingevallen spits Lars Veldwijk.

'Lars krijgt een enorme kans, die moet er gezien zijn kwaliteiten gewoon in. Het is aan hem om daar heel snel in door te schakelen. Iedereen kent de situatie, de bal ligt duidelijk bij hem. Uiteindelijk kan het zo zijn dat hij voorbijgestreefd wordt door andere spelers.'

'Ik ben altijd een trainer die de helpende hand toereikt, alleen die moet wel vastgepakt worden, ' vertelt Faber verder. 'En dat moet snel gebeuren. Als dat niet gebeurt gaat de hulp naar anderen.'

Ook rechtsback Mike te Wierik was kritisch over de prestatie van zijn ploeg na de 2-0 nederlaag tegen Vitesse. 'Ik vind hoe wij met elkaar verdedigen, dat stoort mij misschien nog wel het meest,' aldus te Wierik.



'Je geeft de goals zo kinderlijk weg, we kregen er geen druk op. De ruimtes waren veel te groot. Daar moeten we met elkaar weer even voor gaan zitten want dit kan niet zo,' zegt de verdediger.



'Je moet nu als groep zorgen dat je bij elkaar blijft. We moeten gewoon punten halen. Als de concurrentie onderin wint sta je binnen drie punten van de nacompetitie plekken naar onderen toe. Dan moet je je toch echt zorgen gaan maken,' besluit te Wierik.

FC Groningen-spits Tom van Weert miste tien minuten voor de rust een enorme kans op de aansluitingstreffer. 'Daar kan ik kort over zijn, die bal moet erin. Ik nam hem goed aan, bleef rustig en koos de hoek maar hij ging naast. Dat is helaas ook voetbal,' verklaart Van Weert.

Verder was van Weert kritisch over hoe de ploeg aan de wedstrijd was begonnen. 'We geven te makkelijk de doelpunten weg. Een heel slecht begin, daar moeten we aan werken. Dat gebeurt ons te vaak, moeten we echt beter gaan doen. Je roept het zo over jezelf af.'

Blessure Reis

Over de ernst van de knieblessure van Ludovit Reis was na afloop van het duel nog geen duidelijkheid. De verdedigende middenvelder hoefde niet naar het ziekenhuis en reisde in de spelersbus mee terug naar Groningen.

