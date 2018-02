Wethouder Haren: 'We houden de carrière van Brouns in de gaten'

Wethouder Michiel Verbeek (D66) denkt dat er dealtjes zijn gesloten met gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). Hij vermoedt dit vanwege de houding van de provinciebestuurder bij een herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.

'Ik vind het opmerkelijk hoe zijn toon veranderd is, hoe hard hij op een gegeven moment was. Hij gaat halsstarrig door met het bashen van Haren. Hij maakt Haren aldoor maar zwart in de pers.'

De wethouder deed de uitspraak vrijdagavond tijdens een lezing in dorpshuis de Groenenberg in Glimmen. De lezing stond in het teken van de herindeling van de drie gemeenten.

Milde toon

Volgens Verbeek was de toon van Brouns eerder veel milder als het ging om de gemeentelijke herindeling. Het college van gedeputeerde staten is voor een herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Brounsheeft de gemeentelijke herindelingen in zijn portefeuille.

Ik sluit niet uit dat er, waar dan ook, dealtjes zijn gesloten Michiel Verbeek - Wethouder gemeente Haren

Dealtjes?

'Ik kan nog steeds niet achterhalen wat er met die gedeputeerde is gebeurd', spreekt hij de tien aanwezigen toe in het dorpshuis. 'Ik weet niet waarom hij een enorme switch heeft gemaakt. Dat wordt ook nog steeds spannend. We zullen zijn carrière in de gaten houden . Want onderschat dat niet in de politiek. Ik sluit niet uit dat er, waar dan ook, dealtjes zijn gesloten. Ik weet het niet zeker, het zijn allemaal speculaties', laat Verbeek weten.

'Ho ho, ho, dit is niet de bedoeling'

Hij vermoedt dat de ommezwaai bij Brouns is gekomen nadat Haren het plan Beterr Haren had opgesteld. Met het uitvoeren van dat plan wilde Haren aantonen als zelfstandige gemeente toekomst te hebben. 'We zijn met dat plan aan de slag gegaan. Toen werd het bij de provincie heet onder de voeten. Die dacht natuurlijk: ho, ho, ho dit is niet de bedoeling.'

Dat Brouns Haren uiteindelijk zou dwingen tot een herindeling had Verbeek niet verwacht toen bekend werd dat het CDA in het provinciebestuur zou plaatsnemen na de provinciale verkiezingen in 2015. Verbeek beschrijft een bijeenkomst waar Groninger gemeentebestuurders bij aanwezig waren in 2015.

Op die bijeenkomst werd bekend dat het CDA plaatsnam in het huidige provinciebestuur. Veel bestuurders zouden, volgens Verbeek, gedacht hebben dat met het CDA in het provinciebestuur het voornemen om gemeenten te laten herindelen van de baan was. 'Omdat iedereen dacht: het CDA is niet van de herindeling.'

Dorpenruil

Mocht de herindeling van de drie gemeenten doorgaan dan voorziet de D66-wethouder een dorpenruil tussen de nieuwe gemeente Groningen en de Drentse buur Tynaarlo.

'Groningen zou dan wel heel erg in zijn voor een uitrol van dorpen in ruil voor Eelderwolde en Ter Borch. Groningen en Tynaarlo liggen namelijk voortdurend in de clinch over dat gebied' (Eelderwolde en Ter Borch - red), zo denkt Verbeek. Hij denkt dat de dorpen Noordlaren, Glimmen en Onnen gebruikt worden als wisselgeld.

Lobby in Den Haag

De kansen op een zelfstandig Haren noemt Verbeek tijdens de lezing 'heel zwaar'. Achteraf denkt hij dat de gemeente eerder de Haagse kamerlobby voor een zelfstandige gemeente had moeten opstarten. 'Wij hebben een tijdje gedacht om een lobbyist in Den Haag in te schakelen. We hebben ook gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen.'

Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen. In april nemen de Tweede Kamerleden een besluit over dat wetsontwerp. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer. Voor het zomerreces moet er duidelijkheid zijn over de herindeling.