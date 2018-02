Deel dit artikel:











Bluspoging met tuinslang mislukt; brandweer maakt karwei af De bewoner (rechts) probeert te blussen. (Foto: De Vries Media)

In een schuur aan de Peizerweg in Stad woedde vrijdagavond enkele uren een brand. De brandweer was tot na middernacht bezig met blussen.

De bewoner van de aangrenzende woning probeerde volgens omstanders in eerste instantie eigenhandig het vuur te blussen met behulp van een tuinslang. Zonder succes. De brandweer nam het eenmaal ter plekke over van de bewoner, die werd gecontroleerd door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De brand ontstond bij een houtgestookte cv-ketel. Volgens de brandweer is er sprake van 'behoorlijk veel rookschade'.