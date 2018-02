Deel dit artikel:











Lek in waterleiding Stad: ook zaterdag water eerst koken voor consumptie (Foto: stock.xchng)

Door een lek in de waterleiding hadden 250 huishoudens en bedrijven aan de Regattaweg en Timpweg in Stad vrijdag geen water. Het lek is gedicht, maar ook zaterdag blijft het advies om water voor consumptie eerst te koken.

Geadviseerd wordt om het water minimaal drie minuten te koken voordat het wordt gedronken. Douchen kan wel veilig. Groene kaart Waterbedrijf Groningen hoopt in de loop van zaterdag de uitslag van de metingen binnen te krijgen om te bepalen of het water helemaal veilig is. Als het gevaar geweken is, krijgen omwonenden een groene kaart in de brievenbus. Het lek is ontstaan tijdens werkzaamheden aan de riolering. Daardoor viel de druk op de waterleiding gedeeltelijk of helemaal weg. Daardoor stroomde er bij sommige huishoudens en bedrijven troebel water uit de kraan. Lees ook: - Lek in waterleiding in Stad, advies om water te koken

