Automobiliste laat zich verrassen door sneeuwval en glijdt van de weg (Foto: De Vries Media)

Een auto is zaterdagmorgen rond 08:30 uur in Niehove van de weg gegleden en op de kop in een sloot terechtgekomen.

Door de sneeuwval werd de Gaaikemaweg bij Niehove zaterdagmorgen spekglad. Een automobiliste gleed daardoor met haar auto van de weg. Ze belandde met haar auto op de kop in de sloot naast de weg. Politie en ambulance kwamen kwamen snel ter plaatse om hulp te bieden. Of de ambulance de vrouw naar het ziekenhuis heeft gebracht is nog onbekend.