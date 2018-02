Deel dit artikel:











Storing Reitdiepbrug bij Zoutkamp verholpen (update) Door de storing moesten automobilsten tijdelijk kilometers omrijden om het Reitdiep over te steken (Foto: De Vries Media)

De storing in de Reitdiepbrug bij Zoutkamp is verholpen. Door deze storing, die vermoedelijk is ontstaan door de sneeuwval, kon het verkeer een groot deel van de zaterdagochtend niet over de brug rijden.

Het brugdek van de Reitdiepbrug kon door de storing net niet helemaal sluiten, waardoor ook de slagbomen gesloten bleven. Automobilisten moesten hierdoor kilometers omrijden voordat ze bij een andere brug in de omgeving waren.

