Blauwbekken in Blauwestad tijdens de 'Blaauwbekmarathon'

Het kwik komt amper boven de nul graden uit en de eerste sneeuw van februari is net gevallen, maar dat hindert de 750 lopers van de Blaauwbekmarathon niet. Die staan in Termunterzijl in een korte broek en t-shirt aan de start.

Voor de vierde keer Blauwbekken

Voor de vierde keer is deze winterse hardloopwedstrijd vanuit het dorp is georganiseerd. Dick Abee van de organisatie zou ook graag mee willen rennen. 'Maar dat kan helaas niet', zegt hij. 'Ik moet vandaag zorgen dat er niets verkeerd gaat. Heb het er nog wel even over gehad maar nee, het kan echt niet.'

Verschillende afstanden

Om 11:00 uur klonk het startschot voor de marathon, een route van 42 kilometer. Later op de dag worden ook de halve, een kwart en een achtste marathon gelopen.

Opvolger van de wintermarathon

'De Blaauwbekmarathon is de opvolger van de wintermarathon in Apeldoorn', legt Abee uit. 'Die stopt ermee en toen bedachten wij - in de zomer overigens - daar moeten we wat mee. En dit is het resultaat.'

Blote benen?

Opvallend is dat er, ondanks de kou en sneeuw, toch een aantal lopers in een korte broek aan de start verschenen. 'Dat is voor deze mensen niet erg, die weten precies wat ze doen. Minder getrainde lopers moeten zoiets echter niet doen', aldus Abee.

Meer te zien op TV Noord

Expeditie Grunnen was bij het start van de run - die voor de gelegenheid vanuit de boerderij van presentator Derk Bosscher plaatsvond - vanaf 18:00 uur te zien op TV Noord.