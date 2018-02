180 schapen gaan vachtloos de winter in

Het lijkt wat tegenstrijdig; schapen scheren op een dag die begint met sneeuw. Op de streekmarkt in Leek worden zaterdag 180 schapen in rap tempo van hun 'jas' ontdaan. Volgens schapenhouder Mike van der Most is dit een heel logisch moment om te scheren.

'Schapen stammen af van dieren uit woestijngebieden, berggebieden in Iran', legt Van der Most uit. 'Die hadden helemaal niet zo veel wol.'

Doodgaan

Voor moderne schapen is de winter dan ook een goed moment om de vacht te verliezen. 'Als ze op stal komen met zo'n dik pak wol, dan kunnen ze het heel warm krijgen', zegt de schapenhouder. 'Dan kunnen ze ziek worden, lammeren aborteren of zelfs doodgaan.'

Het scheren gaat in rap tempo. 'Vorig jaar deed ik veertig per uur', vertelt scheerder Iepe van der Woude. 'Dat was vrij uitzonderlijk.' Een stuk of twintig is gemiddeld. 'Het hangt ervan af hoe mak een schaap is en hoeveel wol ze heeft.'

Nieuw-Zeelandse methode

Een voor een past de scheerder de 'Nieuw-Zeelandse' scheermethode toe op de Welsh Hill Speckled Face-schapen. Eerst de buik, daarna de linkerachterpoot, de hals en dan pas de rest. Steeds zorgen dat de huid van de dieren strak staat, om wonden te voorkomen.

Maar het scheren is niet het lastigste, weet Van der Woude. 'Het onder controle houden is misschien wel het moeilijkste.' Het schaapscheren is eigenlijk een beetje topsport, beaamt de schapenscheerder. 'Je moet er wel fit voor zijn.'