RUG erkent probleem na opstappen historicus: 'Onze mogelijkheden zijn beperkt'

Studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een brief ontvangen met daarin een reactie van de universiteit op de onvrede die is ontstaan over het vertrek van universitair docent Eelco Runia.

De historicus legde een aantal weken geleden zijn taken neer omdat hij het oneens is met de gang van zaken op de universiteit.

Erkenning

'In deze brief hebben we aangegeven dat we de problemen die Runia omschrijft, ook hebben gezien en er hard mee bezig zijn om deze op te lossen', licht faculteitsbestuurslid Wouter Heinen toe.

Verschillende problemen

Runia trok onder meer aan de bel over een te gerichte focus van de RUG op internationalisering. Studenten stellen dat deze instelling de kwaliteit van het onderwijs benadeelt. Verder zou de werkdruk van de docenten te hoog zijn. Volgens Heinen wordt nu in de brief uitgelegd dat dit te maken heeft met de grote hoeveelheid protocollen, bureaucratie en controles binnen de universiteit.

'En daar wil ik nog aan toevoegen dat de mogelijkheden bij ons beperkt zijn om jong, wetenschappelijk talent perspectief te bieden om bij ons een volgende stap in hun carrière te zetten', zegt Heinen.

Minder budget

Volgens het faculteitsbestuurslid zit de werkelijke oorzaak van deze problemen in het feit dat universiteiten veel minder geld per student krijgen dan tien á vijftien jaar geleden.

'Er zijn nu veel meer jongeren die naar de universiteit gaan dan destijds. Dat is goed, maar de consequentie is wel dat het bedrag dat universiteiten per student krijgen in vijftien jaar tijd met 5.000 euro is verminderd. Daarbij heeft onze faculteit nog een extra probleem, want we hebben veel kleine wetenschapsgebieden en die zijn relatief duurder.'

In gesprek gaan

'Om de problemen op te lossen moet er over het stelsel een gesprek komen met het college van bestuur en landelijk met de minister', noemt Heinen als oplossing. 'Maar als faculteitsbestuur moet je ook kijken wat je op de korte termijn kunt doen. Zo hebben we sinds 1 januari een ander onderwijssysteem.'

Heinen legt uit dat de clusters van de opleidingen sinds dit jaar een eigen budget hebben gekregen. 'Het onderwijsprogramma moet zo worden gemaakt, dat er én goed onderwijs wordt gegeven én er binnen het budget wordt gewerkt. Problemen moeten dus zelf worden opgelost. Dat gaat een flinke klap schelen. Zo spitten we de hele begroting door en kijken we wat efficiënter kan.'

Geld vrijspelen

Over twee á drie maanden bekijkt de Faculteit Letteren van de RUG hoeveel geld er kan worden vrijgespeeld om onder meer docenten aan te stellen en de werkdruk te verlagen. 'Zo hopen we jonge en talentvolle wetenschappers voortaan bij ons aan boord te houden', aldus Heinen.

