Aanhangers FC Hansa Rostock zoeken confrontatie met politie in Stad

Een still uit de video, waarin politiepaarden worden ingezet om de herrieschoppers te bestrijden (Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben aanhangers van de Duitse 3.Liga-club FC Hansa Rostock in het centrum van Groningen de confrontatie gezocht met politieagenten.

Volgens een politiewoordvoerster was het Groninger politiekorps ervan op de hoogte dat de Duitse voetbalsupporters zich in de binnenstad van Groningen begaven, waarna er een goed gesprek met de groep is gevoerd en er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Toen een 29-jarige Groninger 's nachts ruzie zocht met één van de Duitsers, ontstond er een handgemeen. Toen politieagenten hierin wilden bemiddelen, sloeg de vlam in de pan en richtte het geweld zich plotseling op de dienders.

Op de bon

Uiteindelijk hield de politie zeven aanhangers van FC Hansa Rostock aan. 'Ze hoefden niet te worden ingesloten, maar kregen een bon en mochten daarna hun weg weer vervolgen', aldus de politiewoordvoerster.

FC Hansa Rostock speelt zaterdag om 14:00 uur een uitwedstrijd bij SV Meppen, dat haar thuiswedstrijden vlak over de grens bij Emmen speelt.