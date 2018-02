Minimaveiling: Een sapcentrifuge voor een duppie

Als je geluk hebt, kun je er een sapcentrifuge op de kop tikken voor een dubbeltje. Stichting Minimahulp in Ter Apel houdt elke maand een veiling voor mensen die het niet breed hebben.

Elke keer komen er zo'n zestig mensen op af om een koopje te scoren, wat lekkers te eten of gewoon voor de gezelligheid.

Niet bij de voedselbank toch hulp

'We zijn er speciaal voor die mensen die het niet breed hebben maar niet (meer) naar de voedselbank kunnen', zegt Ron Cordes van Stichting Minimahulp. 'Een keer in de maand organiseren we een veiling waar ze dan voor een prikkie iets tofs op de kop kunnen tikken.'

Een broodje hamburger voor tachtig cent

Daarnaast zijn de prijzen van het eten op de veilingdag laag. 'Een broodje hamburger kost hier bijvoorbeeld maar tachtig cent zodat iedereen gewoon een leuke dag heeft, die niet al te duur is.'

'Ik kan zijn hulp zo goed gebruiken'

Sandra uit Ter Apel is ontzettend blij met de veiling maar ook met de stichting zelf. 'Ik heb twee kinderen en heb het niet breed. Samen met mijn man kunnen we de hulp van Ron goed gebruiken. Hij is een held. Dit helpt ons echt enorm.'

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie Grunnen was bij de maandelijkse veiling en Ron legt in het programma van vanavond uit waarom deze dag zo belangrijk is.