Kappers knippen hele nacht door voor goed doel

De grote zaal van Hotel 't Gemeentehuis in Bedum was een dag lang een kapsalon. Voor het goede doel knipten twee kapperszaken er 24 uur lang. De opbrengst gaat, als onderdeel van de Bedumer Winterloop, naar het kankerresearchfonds van het UMCG.

De actie van de kappers ging vrijdagavond om 19.00 uur van start. De hele nacht is doorgeknipt. 'Ik heb geen besef van tijd meer', vertelt kapster Esther Fokkens eerder op de dag. Of ze het volhoudt? 'Tuurlijk! Kijk nou hoe vol het is. Daar krijg je alleen maar energie van.'

Klant van Schier

Het is een spontaan idee, zegt initiatiefnemer Geralda Noorlag. 'Een kapper in Bedum deed dit eerder. Die is gestopt. Toen dacht ik: Dan moet ik het dat doen!' Noorlag vroeg Fokkens om mee te doen.

Bang dat de kapsters wat scherpte verliezen tijdens zo'n lange dag, is een van de klanten klaarblijkelijk niet. Hij is speciaal vanwege de acties naar Bedum gekomen vanaf Schiermonnikoog.

Hele gezin

'Mijn vriendin loopt mee met de Bedumer Winterloop', vertelt de man. 'Zij is vorig jaar gediagnosticeerd met kanker. Die willen we moreel ondersteunen.' Het hele gezin laat zich zaterdag knippen in de tijdelijke kapsalon.

Hoeveel geld de knipactie heeft opgebracht is nog onduidelijk. De tussenstand van de Bedumer Winterloop staat op 60.000 euro.