Het geheim van Carnavalsvereniging 'Een beetje meer'

Nog een week en dan barsten de carnavalsfeesten in onze provincie los. In Ter Apel is in het diepste geheim Carnavalsvereniging 'Een Beetje Meer' druk bezig met de laatste voorbereidingen.

29 mensen werken al vanaf de zomervakantie aan de loopwagens en kostuums die in het carnavalsweekend getoond worden. Annemarie Pathuis lacht: 'Eigenlijk mag niemand de karretjes zien, dat is een ongeschreven regel. Maar ach, voor een keer een uitzondering maken kan wel.'

Grote slakken

In een loods op een industrieterrein in het dorp wordt geknutseld, geverfd en getimmerd aan grote slakken. 'De slakken zijn onze loopwagentjes,' zegt Wytske Kootstra, 'en dan hebben we er ook nog een zelfgemaakt kostuum bij.'

Dertig loopgroepen

'We praten er liever niet te veel over. Want de concurrentie ligt op de loer hè', grapt ze. 'Er zijn in totaal dertig loopgroepen in Ter Apel en om nou een kopie tegen te komen in de optocht, daar zitten we niet op te wachten maar ach het is nou toch al bijna zo ver dus daar zijn we nu niet meer zo bang voor.'

Vriendengroep

De club is twee jaar geleden samengevoegd en sinds die tijd is het 'dikke mik'. 'Het is gewoon heel gezellig', zegt Kootstra. Pathuis vult aan: 'Na de zomer begint het altijd al te kriebelen en dan beginnen we weer met als hoogtepunt dan komend weekend.'

Expeditie Grunnen

Vanavond in Expeditie Grunnen (18 uur) onthult de groep het officiële thema. Kijken dus!