Lek in waterleiding: kookadvies verlengd tot en met zondagmorgen (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

250 huishoudens aan de Regattaweg en Timpweg in Groningen moeten in ieder geval tot en met zondagmorgen hun water blijven koken. Dat laat Waterbedrijf Groningen weten. De kwaliteit van het drinkwater is onvoldoende, door een eerder lek in de leiding.

'De waterkwaliteit is verbeterd, maar ze voldoet nog niet', zegt een woordvoerder van het Waterbedrijf. De leiding wordt nog nog een extra keer doorgespoeld. Daarna wordt opnieuw de kwaliteit van het drinkwater gemeten. Drie minuten lang Het advies om kraanwater minimaal drie minuten te koken voordat het wordt gedronken, blijft van kracht. Douchen kan wel veilig. Het lek ontstond vrijdag tijdens werkzaamheden aan de riolering. Daardoor stroomde er bij sommige huishoudens en bedrijven troebel water uit de kraan. Hoewel het lek snel was gedicht, is de kwaliteit van het water dus nog steeds onder de maat. Wanneer het water weer drinkbaar is, ontvangen alle bewoners een groene kaart in de brievenbus. Lees ook: - Lek in waterleiding Stad: ook zaterdag water eerst koken voor consumptie

