Donar eindigt matig duel zonder Dourisseau

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in MartiniPlaza met 78-56 gewonnen van Den Helder Suns. Jason Dourisseau haalde het einde van de wedstrijd niet.

De wedstrijd was rommelig en kende weinig spanning. Donar stond bij rust al met 41-20 voor. Topscorer aan de kant van de Groningers was Brandyn Curry met 18 punten.



Dourisseau weggestuurd

In het vierde kwart kreeg Jason Dourisseau twee technische fouten kort achter elkaar, wegens commentaar op de arbitrage, waardoor hij met een diskwalificerende fout niet meer deel mocht nemen aan de wedstrijd.



Koploper

De Groningers blijven koploper in de eredivisie met 30 punten uit 17 duels. Den Helder staat laatste met 6 punten.



Europese knock-out?

Woensdagavond 7 februari speelt Donar in MartiniPlaza de laatste poulewedstrijd in de Europe Cup tegen het Belgische Mons-Hainaut. De Groningers moeten winnen om zeker te zijn van een plek bij de laatste zestien. Dit duel begint om 19.00 uur en is via een livestream te volgen op deze website.

