Deel dit artikel:











Water uit kraan is weer drinkbaar na lek in waterleiding (Foto: 112Groningen.nl)

Het kraanwater is sinds zaterdagavond 22.30 uur weer drinkbaar voor 250 huishoudens aan de Regattaweg en Timpweg in Groningen. Dat laat Waterbedrijf Groningen weten. Het advies om het water te koken is ingetrokken.

Bij werkzaamheden vrijdag ontstond een lek in een waterleiding. Hoewel het gat snel was gedicht, raakten de leidingen verontreinigd. Bewoners werd aangeraden water enkele minuten te koken voor consumptie. Na een spoelbeurt op zaterdag, bleek het water kwalitatief nog steeds niet in orde te zijn. Na een extra spoelbeurt, is het drinkwater wel schoon. Bewoners krijgen zondagochtend een groene kaart in de bus van het waterbedrijf. Dat wil zeggen dat het water weer drinkbaar is. Lees ook: - Lek in waterleiding: kookadvies verlengd tot en met zondagmorgen

- Lek in waterleiding in Stad, advies om water te koken (update)