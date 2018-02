Automobilist test positief na drugstest en moet rijbewijs inleveren

De politie heeft zaterdagavond het rijbewijs van een jonge automobilist ingevorderd. Dat gebeurde nadat hij tijdens een alcoholcontrole op de N361 in Winsum positief reageerde op een drugstest.

Agenten roken tijdens de alcoholcontrole een lucht die volgens hen kon duiden op drugsgebruik. Na overleg werd besloten een speekseltest bij de automobilist af te nemen, die positief bleek te zijn.

Geen proces verbaal

De man moest zijn rijbewijs inleveren en wordt bij het CBR aangemeld voor een maatregel en cursus, die hij zelf moet financieren. Vanwege grote drukte bij het NFI in Rijswijk kon er geen bloedproef afgenomen worden, waardoor er geen proces verbaal is opgemaakt. De speekseltest was wel genoeg om het rijbewijs in te vorderen.

500 alcoholtests

Zo'n 500 automobilisten werden onderworpen aan een alcoholtest. Geen enkele bestuurder bleek te veel alcohol te hebben genuttigd, een resultaat waar de politie erg over te spreken was. Twee automobilisten bliezen positief op het blaasapparaat, maar bleken na een tweede test net onder het maximale promillage te zitten. Zij konden hun weg zonder problemen vervolgen.