Man uit Grijpskerk mishandelt politieagent (Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

In de nacht van zaterdag op zondag hebben er vechtpartijen plaatsgevonden tijdens een feest in de sporthal aan De Schelp in Leek. Hierbij raakte een politieman gewond.

Een 19-jarige jongen uit Grijpskerk wordt verdacht van de mishandeling van de agent. Hij werd aangehouden en zit nog steeds vast. De avond verliep rustig totdat er rond 01.30 uur binnen opstootjes ontstonden. Eenmaal ter plaatse, haalden agenten haalden de vechtersbazen uit elkaar. Toen de 19-jarige werd aangesproken door een agent, gaf hij de agent een vuistslag in het gezicht. Onderzoek Er waren meerdere agenten nodig om de rust weer terug te laten keren. De verdachte werd aangehouden en naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Ondertussen keerde in de hal de rust terug. De agent moest voor onderzoek naar de dokterspost. Hij liep door de vuistslag een hersenschudding en letsel aan zijn neus op. Daarvan doet de politieagent aangifte tegen de 19-jarige.