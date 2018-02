Bloedfanatiek met bestuurbare autootjes: 'Op rechte stukken kunnen ze wel zeventig'

Ze zijn net zo fanatiek als Max Verstappen, alleen hun auto is een tikkeltje kleiner. Twaalf kerels strijden zondag om de snelste tijd tijdens het indoortoernooi Model Racing in Groningen.

Met een bloedgang scheuren vier raceautootjes over de indoorbaan bij Model Racing Club Real 80 in Stad. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk rondjes te rijden in vijf minuten.

Gespannen

Coureur Simon Reitsema zit gespannen te kijken: 'We rijden nu de kwalificaties. Nu gaat het om de tijd en straks rijden we tegen elkaar. Ik vind dit zo mooi', zegt hij.

De wagens die vandaag in actie komen zijn al gauw tien keer kleiner dan normale auto's en gaan op de rechte stukken 40 kilometer per uur. 'Maar dat is binnen', zegt Reitsema. 'Buiten kunnen deze auto's op de rechte stukken zeker wel zeventig kilometer', schat hij in.

Materiaalpech voor Kor

Voor Kor Pruim begint de dag niet best. Hij heeft materiaalpech. 'Maar dat komt wel weer goed', lacht de Sappemeerster. 'Anders pak ik wel een andere wagen.'

Pruim vindt vooral de kick fantastisch. 'Kijk, die grote racewagens van Max Verstappen zijn gewoon veel te duur. Oké, dit kost ook al gauw duizend euro, maar dat is wel beter op te hoesten dan zo'n groot racemonster.'

Expeditie Grunnen

De races duren nog tot 16:00 uur. Geen tijd om langs te komen? Vanavond vanaf 18:00 uur komen de racewagens ook voorbij in Expeditie Grunnen.