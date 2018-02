Burgemeester Midden-Groningen als nazibeul afgebeeld

De afbeeldingen van Munniksma en Stelpstra bij het provinciehuis in Assen. (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen en de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra zijn als nazi-kampbeulen afgebeeld op pamfletten die bij het provinciehuis in Assen, maar ook in Meeden en Muntendam zijn geplakt.

Dat meldt internetkrant Menterwolde.info.

'De beul van Drenthe & foute knecht in Groningen', zo luidt de tekst die met grote letters boven de afbeelding van Munniksma op de stickers staat. De protestposters zijn ondertekend door een groep die tegen de windmolenplannen lijkt te zijn. Zij noemen zich 'De door de overheid en windpark-initiatiefnemers belazerde, belaagde, bedreigde en tot nu toe als uitschot behandelde burgers uit Groningen en Drenthe'.

Woonplaatsen

Volgens de internetkrant hangen de pamfletten niet alleen in Assen, maar ook in Annen en Beilen, de woonplaatsen van respectievelijk Munniksma en Stelpstra. Ook in Meeden en Muntendam zijn er pamfletten op de plaatsnaamborden geplakt.

Ongepaste actie

Munniksma wilde volgens Menterwolde.info weinig kwijt over het incident, al liet hij wel doorschemeren de actie ongepast te vinden. De burgemeester neemt volgens het medium contact op met de politie om aangifte te doen.

Eerder overkwam PvdA-Kamerlid William Moorlag al een soortgelijk incident.

