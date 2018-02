Burgemeester doet aangifte tegen makers nazibeulpamflet

Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen doet aangifte na de vondst van pamfletten waarop hij staat afgebeeld als nazi-kampbeul. Dat meldt RTV Drenthe.

Het lijkt dat de pamfletten zijn gemaakt door tegenstanders van windmolens. De posters, met daarop hakenkruizen, zijn opgehangen in Meeden en Muntendam. Ze hangen ook op verschillende plaatsen in Drenthe, zoals bij het provinciehuis in Assen.

Privésfeer

'Tegenstanders van het windmolendossier hadden al aangekondigd meer in de privésfeer aan te zullen vallen', vertelt Munniksma aan de Drentse omroep. 'Maar dit kan echt niet, daarom heb ik al aangifte gedaan.' Hij wil er verder niets over kwijt.

Munniksma was eerder als gedeputeerde betrokken bij het windmolendossier in Drenthe. Nu is hij burgemeester van Midden-Groningen, waaronder het geplande windmolenpark bij Meeden valt.

'Laf'

Naast Munniksma is ook de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra kop van jut. Hij denkt nog na over aangifte. 'Ik vind dit zo laf, zonder een afzender erbij. Maar men zet er wel privégegevens van mij in zoals mijn nummer', zegt Stelpstra.

De politie onderzoekt van wie de pamfletten afkomstig zijn. Zo worden buurtbewoners rond het Drentse provinciehuis gevraagd of zij iets hebben gezien.

Eerder werden vergelijkbare posters in Meeden opgehangen met daarop oud-gedeputeerde William Moorlag. Ook hij was betrokken bij het windmolendossier.

