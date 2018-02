Deel dit artikel:











GHHC blijft behouden voor zaalhockey hoofdklasse (Foto: Jacob Gunter)

De speelsters van GHHC hebben zondag in Rotterdam lijfsbehoud veiliggesteld in de zaalhockey hoofdklasse. De ploeg van coach Marc Materek was veroordeeld tot het spelen van play-outwedstrijden en slaagde glansrijk voor deze test.

Alle drie wedstrijden die op het programma stonden, werden omgezet in overwinningen.

Pleister op de wonde Een pleister op de wonde van een toch teleurstellend verlopen zaalseizoen. Vorig jaar bereikten de Groningse vrouwen tot ieders verbazing nog de finale van deze competitie. In de topsporthal in Rotterdam toonde GHHC zich van zijn beste kant en won achtereenvolgens van Rotterdam, Pinoké en Huizen met respectievelijk 3-0, 3-1 en 5-1.

Zaalseizoen ten einde Hiermee is het zaalhockey seizoen meteen afgesloten. Komende dinsdag trainen de Groningers voor het eerst weer op het veld. Aan scheidend coach Materek nu de opgave om ook op kunstgras lijfsbehoud te bewerkstelligen. Een loodzware klus want GHHC staat stijf onderaan in de hoofdklasse met slechts één punt uit elf duels.

Hervatting veldcompetitie De veldcompetitie wordt op zondag 25 februari hervat. Dan wacht voor GHHC meteen de lastige uitwedstrijd in Eindhoven tegen de nummer vier op de ranglijst Oranje-Rood. De heenwedstrijd in Groningen werd nipt met 1-0 gewonnen door de ploeg uit Brabant.