Expeditie Grunnen krijgt hem vol in de 'bakkes'

Het kan hem niet snel genoeg gaan, Roy (acht jaar) uit Appingedam. Op z'n crossmotor scheurt 'ie langs het Eemskanaal alsof hij nooit anders heeft gedaan.

Als Roy z'n gashandel opendraait komt net het Expeditie Grunnen team voorbij. Natuurlijk wil Roy wel even laten zien wat hij kan. Of dat helemaal vlekkeloos gaat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen

- Scheuren als Max Verstappen maar dan kleiner

- De vlag, molen en de schaar in Holwierde

- Hangende keukens in Appingedam

- De Ploffietsen van Klaas-Jan

- Kalfjes knuffelen in Meedhuizen

- Wie is de allersterkte van Noord-Groningen, en nog veel meer

