Be Quick vergeet punt mee te nemen uit Rosmalen

Be Quick 1887 heeft de 2-1 overwinning tegen EVV geen vervolg kunnen geven. De uitwedstrijd tegen subtopper OJC Rosmalen ging zondagmiddag met dezelfde cijfers verloren. Hierdoor blijft de ploeg van coach Kevin Waalderbos steken in de onderste regionen van de derde divisie, op de zestiende plaats met vijftien punten uit negentien wedstrijden.

De nederlaag was onnodig, want de gasten kregen zelf genoeg kansen om in ieder geval een punt af te dwingen. Vijf minuten voor tijd miste Rick Wiersma, bij een 2-1 stand, de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Hij kwam oog in oog te staan met de keeper van Rosmalen Bart Tinus die Wiersma met een knappe redding van het scoren afhield.

Goed begin

De Groningers begonnen ook goed aan de wedstrijd en kregen na drie minuten spelen al een enorme kans. Arnoud Bentum kwam in een één tegen één situatie terecht met opnieuw doelman Tinus die met een reflex een doelpunt voorkwam. Na een kwartier spelen viel de treffer aan de andere kant. Wesley Meeuwsen profiteerde van een goede diepe bal en klopte Be Quick-keeper Robert Smit. Deze 1-0 was tevens de ruststand.

Gelijkmaker

Na een uur spelen kwam Be Quick op gelijke hoogte. Bentum was in het strafschopgebied centrale verdediger Glenn Schapendonk te snel af en schoot de 1-1 op het scorebord. Lang konden de withemden niet genieten van de gelijke stand op het scorebord, want vijf minuten later was het alweer 2-1 in het voordeel van Rosmalen.

Plaaggeest Meeuwsen

Opnieuw was Meeuwsen de gevaarlijke man aan de kant van Rosmalen. Hij strafte slap uitverdedigen van de bezoekers af en gaf de assist die Jesse Dibbets tot doelpunt promoveerde.

De Groningers gingen met man en macht op jacht naar de gelijkmaker, maar misten de nodige kansen in de slotfase waardoor er geen punten aan het totaal toegevoegd konden worden.

Programma

Komend weekend zijn de Groningers vrij. Eerstvolgende wedstrijd staat gepland op zondag 18 februari. Dan is de nummer acht in de stand Dongen te gast op sportpark de Esserberg. De heenwedstrijd eindigde voor Be Quick in een 2-0 nederlaag.