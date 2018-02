Bewoners zeggen vertrouwen op in versterkingsoperatie Opwierde Zuid

De bewoners van 41 huurwoningen in de Damster wijk Opwierde Zuid hebben geen vertrouwen meer in de versterkingsoperatie van hun huizen. Ze willen dat de woningen alsnog worden gesloopt en herbouwd.

De huizen maken deel uit van een proef met het aardbevingsbestendig maken van in totaal 64 huizen van woningcorporatie Woongroep Marenland. De eerste blokken zijn al aangepakt, maar dat is niet goed gegaan. Inmiddels ligt de bouw stil.

Gevelplaten vallen van muur

Volgens Nico Kooi van de bewonerscommissie is het vertrouwen verdwenen na uitspraken van bouwvakkers van aannemer Friso Bouw. 'Ze hebben zelf gezegd geen vertrouwen te hebben in het product dat ze leveren', zegt Kooi.

Bij de eerste acht verstevigde woningen vallen de gevelplaten van de muur. Bovendien zijn ze van binnen slecht opgeleverd. Terwijl de aannemer met het tweede en derde blok bezig was, besloot woningcorporatie Woongroep Marenland daarom een bouwstop in te lassen.

Doorgaan?

Friso Bouw moest een verbeterplan maken en dat toepassen op het tweede blok. Zowel Woongroep Marenland als huurdersvereniging De Maren waren het na een evaluatie eens dat de bouwer grote stappen heeft gezet. In december kondigden alle partijen aan dat ze gaan kijken hoe ze het project in de loop van 2018 kunnen vervolgen.

Als het aan de bewoners ligt, komt dat vervolg er niet en wordt er dus alsnog gekozen voor sloop en nieuwbouw. Dat blijkt uit een rondgang van de bewonerscommissie die met een handtekeningenactie langs de deuren is gegaan.

'Niemand werkt meer mee'

'Alle 41 huurders hebben hun handtekening gezet. Dat betekent dat niemand meer meewerkt aan de versterkingsoperatie en iedereen blijft zitten waar die zit', zegt Kooi.

Naast de uitspraken van bouwvakkers van Friso Bouw zijn er ook problemen aan het licht gekomen bij de bouw van het derde blok huizen. Zo maakt onder meer de luchtinstallatie op zolder veel lawaai. 'Sommigen sliepen op zolder en dat kan dus niet meer', zegt Kooi.

Verder hebben de huizen van het derde blok een te kleine achterdeur naar de tuin. Kooi: 'Bij calamiteiten past daar niet eens een brancard door. Als iemand achter het huis in elkaar zakt, moet die eerst naar binnen worden gesleept. Dit is een zorgelijke situatie.'

Verrast

Directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland is verrast door de handtekeningenactie. 'Eind december waren we het met de huurdersvereniging eens dat we door konden gaan', zegt Brouwer. 'Ik begrijp de boosheid van de huurders heel goed. Maar dat het zover zou komen had ik niet verwacht.'

Door deze impasse lijkt het project nog meer vertraging op te lopen. De versterkingswerkzaamheden zouden al voor het eind van 2017 klaar moeten zijn. 'Ik denk dat Marenland, het Centrum Veilig Wonen en Friso Bouw eerst met elkaar om tafel moeten', zegt Kooi.

Gerke Brouwer durft nog niet te zeggen wat de gevolgen zijn. 'Ik ga vandaag eerst met alle betrokkenen om tafel en kijken wat voor gevolgen dit heeft.'

