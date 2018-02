Op de A7 tussen Hoogkerk en Leek staat vijf kilometer file door twee ongelukken. De vertraging is ongeveer een kwartier.

Beide rijstroken waren afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Inmiddels is alleen de rechterrijstrook nog gesloten.

Op korte afstand van elkaar gebeurden ongelukken. Een auto is tegen de vangrail gebotst. Even verderop was er een kop-staartbotsing. Het is onbekend of er gewonden zijn.